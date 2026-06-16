Хабаровский край поднялся в рейтинге инвестпривлекательности

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Хабаровский край значительно улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ — 2026, поднявшись на 12 е место с 15 го. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин на заседании президиума регионального правительства, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Ключевые достижения:сокращение сроков техприсоединения к сетям водоснабжения и водоотведения с 100 до 65 дней;сокращение сроков подключения к электросетям с 73 до 65 дней;укрепление позиций в сфере кадровых и трудовых ресурсов;снижение административного давления на бизнес.

Губернатор поручил министру экономического развития обеспечить вхождение края в топ 10 регионов РФ по инвестклимату в следующем году. В числе мер:разработка комплексного плана продвижения региона как привлекательного места для жизни и работы;внедрение проекта «Цифровой путь инвестора» для цифровизации услуг в сфере строительства;создание краевой инвестиционной карты и её презентация на Восточном экономическом форуме.

В рейтинге оценивались 84 показателя по 8 направлениям. Край вырос по 64 показателям, вошёл в топ 10 по 13 позициям и занял высокие места:2 е — по защите бизнеса и поддержке экспорта;3 е — по кадровым ресурсам.

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