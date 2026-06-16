Особый противопожарный режим действует в Хабаровском крае

Фото: Железная Валерия

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщает, что за минувшие сутки в регионе не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны зафиксировали 20 техногенных пожаров, из них четыре — в жилых помещениях. Кроме того, зарегистрировано четыре пала сухой растительности, включая один случай на островной части города Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Один из крупных пожаров произошёл в Хабаровске на улице Зенитной. В двухэтажном частном доме сгорели деревянная веранда, оконные рамы и обрешётка крыши. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м, его ликвидировали за 1 час 50 минут. Пострадавших нет, причины выясняют дознаватели МЧС России.

Ещё один пожар случился в Амурском районе. На территории садового товарищества горели два строения на заброшенном участке. Площадь возгорания — 66 кв. м, пожар ликвидировали за 1 час 15 минут. Пострадавших не было, причины устанавливаются сотрудниками МЧС.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на всей территории Хабаровского края. За сутки спасатели шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и трижды — для оказания аварийно спасательных услуг. На маршрутах находятся четыре туристские группы, всего 43 человека (в том числе 26 детей).

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