Супруге участника СВО помогли получить отсрочку по кредиту

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Прокуратура Центрального района Хабаровска помогла местной жительнице — супруге участника специальной военной операции — восстановить право на отсрочку по кредитному договору. В начале 2026 года женщина обратилась в банк с соответствующим заявлением, но получила отказ, противоречащий требованиям закона, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По итогам рассмотрения обращения прокурор района направил представление руководителю кредитной организации. После вмешательства надзорного органа банк принял решение о предоставлении льготного периода кредитования с полным освобождением от уплаты платежей.

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