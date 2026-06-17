В Хабаровском крае женщина ударила ножом знакомого

Фото: Кирилл Старков

Николаевская на Амуре городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36 летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Хабаровского края.

По данным следствия, инцидент произошёл в новогоднюю ночь в общежитии города Николаевска на Амуре. Обвиняемая совместно с потерпевшим употребляла спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт: мужчина заподозрил женщину в краже. В ответ на это обвиняемая нанесла удар ножом в область сердца. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Николаевский на Амуре городской суд Хабаровского края для рассмотрения по существу. Расследование проведено Николаевским на Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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