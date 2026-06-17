«Музей тигра» появится в Хабаровске на месте старого барака

Фото: Официальный канал Губернатора Дмитрия Демешина

В Хабаровске на месте заброшенного барака по переулку капитана Дьяченко, 9 построят здание в стиле купеческого города конца XIX века. Там разместятся «Музей тигра» и офис НКО «Центр „Амурский тигр“», сообщает официальный канал губернатора Дмитрия Демешина. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Хабаровский край, являющийся ключевым ареалом обитания амурского тигра, обладает значительным природным потенциалом для развития туризма и может занять позицию одного из ведущих туристических центров Дальнего Востока. В результате взаимодействия с Министром юстиции Российской Федерации, главой наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константином Чуйченко, стартовал проект создания «Музея тигра». Реализация инициативы будет способствовать росту туристической привлекательности Хабаровска, а также создаст дополнительные возможности для экономического развития региона и увеличения доходной части бюджета.

Решение согласовано с министром юстиции РФ Константином Чуйченко — председателем Наблюдательного совета «Центра „Амурский тигр“». Он специально прибыл в Хабаровск на несколько часов, чтобы осмотреть участок.

Новое здание расположится напротив сквера «Город воинской славы», рядом с Тургеневской лестницей и главными музеями краевой столицы. В ближайшие годы планируется комплексное преображение переулка Дьяченко — территории, носящей имя основателя города.

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