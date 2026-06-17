Регбийная команда из Хабаровска взяла бронзу в Зеленограде

Фото: Регбийная школьная лига

Регбисты Хабаровского края завоевали первые медали всероссийских соревнований Регбийной школьной лиги в Зеленограде(6+). В турнире, организованном в рамках госпрограммы «Спорт России», участвовали лучшие школьные команды страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Две команды от Хабаровского края были сформированы из учеников школы № 16. Бронзовые медали получены в возрастной категории 7–8 классов.

На пути к медали хабаровчане провели несколько матчей. Проигрыш школе № 1151 (Москва) со счётом 0:1, победа над школой № 2051 (Москва) — 2:1. В полуфинале команда проиграла будущим чемпионам — школе № 962 из Москвы.

В матче за третье место хабаровчанам противостояла команда из Ярославской области. Победа со счётом 3:1 была достигнута за счёт двух успешных попыток в концовке встречи.

Это первый случай в истории лиги, когда дальневосточная команда поднялась на пьедестал почёта.

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