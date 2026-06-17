Хабаровский край продвигает креативные индустрии за рубеж

Фото: Вячеслав Реутов

Хабаровский край активизирует экспорт продукции креативных индустрий — решение принято на заседании экспортного совета при губернаторе под председательством Сергея Абрамова в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

На территории края работают более 2,5 тысяч компаний креативных отраслей: дизайна, медиа, IT и других. Один из успешных кейсов — международный успех мультсериала «Спина к спине».

Ключевые события для продвижения: выставка конференция iABC CICAF (16–17 июня, Китай), где Хабаровский край представят студии «Зелёные камнеежки», «Рокотеска», издательство «Булаев Групп», проект «Анимур»; Российско Китайский форум (4–6 сентября, Хабаровск) с отдельной площадкой по экспорту креативных индустрий, включая совместные проекты в кино и анимации.

Российский экспортный центр предлагает бизнесу программу «Сделано в России» с комплексом услуг продвижения. Центр поддержки экспорта края ведёт приём заявок на B2B переговоры в рамках форума — количество мест ограничено.

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