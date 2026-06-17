Гастрофестиваль «Рыбафест» состоялся в Хабаровском крае и собрал 800 гостей из региона

Фото: АНО «ТИЦ»

Гастрофестиваль «Рыбафест» состоялся в Бикинском округе Хабаровского края и собрал 800 гостей из региона, Приморья и Китая. Событие проведено в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Традиционно фестиваль открылся рыболовным конкурсом. Среди 16 участников победу одержал школьник Ярослав Фомин. Юный рыболов поймал 46 экземпляров и удостоился двух наград: «Первая пойманная рыба» и «Самый удачливый рыбак».

Далее состоялся конкурс ухи, где соревновались 12 команд. Участники предлагали как традиционные, так и экспериментальные рецепты. Жюри с участием китайских экспертов распределило награды по номинациям, победители получили дипломы и призы.

Гостям фестиваля также были доступны соревнования на сап досках, мастер классы, выставка местных художников и праздничный концерт. В программе для детей — отдельная развлекательная часть.

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