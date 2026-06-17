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НовостиПроисшествия17 июня 2026 5:30

В Хабаровском районе расследуют незаконную рубку деревьев

В январе текущего года 50 летний ранее судимый житель села незаконно вырубил 13 деревьев
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Полиция Хабаровского края

Фото: Полиция Хабаровского края

В Хабаровском районе направлено в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. В лесничестве села Корсаково 2 незаконно вырублено 13 деревьев — дубов и берёз. Сумма ущерба составила 560 тысяч рублей, сообщает пресс-служба "полиции Хабаровского края" Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По данным полиции, обвиняемый — 50 летний ранее судимый местный житель. Он пояснил, что в январе текущего года неоднократно ходил в ближайший лес и рубил деревья, чтобы отапливать дом. Мужчина рассчитывал, что его действия останутся незамеченными.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Изъятые орудия преступления находятся на хранении до решения суда.

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