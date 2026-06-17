Житель Хабаровска обманул клиентов на 1,1 млн руб. при продаже авто

Фото: Маргарита Сурина

В Хабаровске полицейские задержали 37 летнего мужчину по подозрению в мошенничестве под видом поставок автомобилей из за границы. Подозреваемый представлялся предпринимателем, работающим с зарубежными аукционами, сообщает официальный канал "Полиция Хабаровска ". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По информации УМВД России по г. Хабаровску, мужчина обманул двух граждан. Жительница посёлка Берёзовки перевела ему 900 тыс. руб. за иномарку, но так и не получила автомобиль: сроки поставки переносились, а затем подозреваемый перестал выходить на связь. Житель Железнодорожного района отправил 200 тыс. руб. в качестве предоплаты. Усомнившись в добросовестности контрагента, он запросил возврат средств, но не смог связаться с «коммерсантом».

Общий ущерб составил 1,1 млн руб. Установлено, что фигурант также привлекается к ответственности за продажу несуществующих игровых приставок. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

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