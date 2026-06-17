Трое жителей Хабаровска стали жертвами мошенников

Фото: Ольга Григорьева

Трое жителей Хабаровска стали жертвами телефонных мошенников и потеряли в общей сложности около 13 млн руб. Пострадавшие поверили злоумышленникам и перевели деньги на «безопасные счета», сообщает официальный канал "Полиция Хабаровского края".Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

46 летняя продавец магазина три недели общалась с аферистами. Они убедили женщину, что её сбережения под угрозой, и она перевела 3 млн 600 тыс. руб. на «безопасный счёт». В течение двух месяцев потерпевшая ожидала возврата средств, но так их и не получила.

64 летняя бухгалтер из Железнодорожного района получила звонок якобы из компании по обслуживанию домофонов и назвала код из СМС. Затем ей позвонили «офицеры спецслужб», сообщившие об оформлении крупных займов на её имя. Под психологическим давлением женщина взяла кредит на 4 млн 375 тыс. руб. и перевела деньги на указанный счёт.

22 летняя врач стоматологической клиники была вовлечена в фальшивый домовой чат, где её попросили пройти авторизацию через СМС. Позже «специалист» заявил, что на имя потерпевшей хотят открыть счёт для переводов за границу. Девушка перечислила 4 млн 300 тыс. руб. по предоставленным реквизитам.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru