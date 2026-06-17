На Хорпинской потоке Хабаровского края нашли тела двух пропавших рыбаков

Фото: Железная Валерия

Водолазы МЧС России завершили поисковые работы на Хорпинской потоке. В ходе операции осмотрено около 4 тысяч квадратных метров акватории и дна и порядка 18 километров береговой линии. Тела двух пропавших мужчин найдены и переданы полиции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Согласно информации правоохранительных органов, инцидент произошёл 12 июня. Двое мужчин в возрасте 44 и 46 лет находились на рыбалке с друзьями. Они отправились ставить сеть и пропали.

Сотрудники МЧС подчёркивают: соблюдение правил безопасности на воде — обязательное условие для предотвращения несчастных случаев. Купание в необорудованных местах, выход на акваторию на водном транспорте и рыбалка без учёта потенциальных рисков могут привести к трагедии. Родителям следует контролировать, где находятся их дети, и объяснять им опасность нахождения у воды без присмотра взрослых.

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