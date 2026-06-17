Максим Иванов проверил ход дорожных работ в Амурске

Фото: Максим Кононенко. https://khabkrai.ru

В ходе рабочей поездки по Амурскому району депутат Госдумы Максим Иванов проверил, как идёт ремонт Западного шоссе в Амурске — важного участка, который служит въездом в город. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Глава Амурска Руслан Колесников сообщил, что в 2024 году в городе планируется обновить 5 км дорог — вдвое больше, чем в прошлом году (тогда отремонтировали 2,5 км). Подрядчик заверил, что комфортное движение по Западному шоссе будет обеспечено уже к концу июля, хотя контрактный срок завершения работ — конец сентября.

Максим Иванов отметил важность не только соблюдения сроков, но и качества ремонта. В августе депутат планирует повторно посетить объект для проверки выполнения обязательств подрядчиком.

Параллельно ведутся работы на других участках: транспортная развязка «Кольцо» — действуют временные ограничения скорости; проспект Победы (от дома № 2) — проспект Комсомольский (до дома № 17) — монтируют бортовой камень и ливнеприёмные лотки; проспект Октябрьский (от дома № 2) до пересечения с проспектом Строителей — проводится фрезерование асфальтобетонного покрытия с последующей заменой слоя.

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