В Хабаровске ожидаются дождь и перепады температур

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 18 июня опасных метеоявлений в регионе не прогнозируется. В Хабаровске ожидается дождь, температура воздуха ночью составит от +15 до +17 °C, днём — от +21 до +23 °C. Ветер южный, 5–10 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южных районах края также пройдёт дождь. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от +12 до +17 °C, дневные — от +21 до +26 °C. Скорость южного ветра — 2–12 м/с.

Центральные районы столкнутся с дождём, местами сильным. В Советско Гаванском и Ванинском муниципальных районах осадков не предвидится. Ночью температура составит от +12 до +17 °C, днём — от +13 до +26 °C. Ветер южных направлений, 2–12 м/с.

Северные районы края останутся без существенных осадков, кроме района имени Полины Осипенко, где днём возможен кратковременный дождь. Ночью температура будет колебаться от 0 до +12 °C, днём — от +7 до +29 °C. Ветер восточный, 4–14 м/с.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru