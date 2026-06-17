В Хабаровске стартовала Летняя футбольная лига ДФО

Фото: Пресс-служба клуб «Искра»

В Хабаровске на стадионе Академии «Искра» открылась Летняя футбольная лига ДФО (6+) — первый масштабный летний турнир для детских команд на Дальнем Востоке. В борьбе за кубок участвуют 18 коллективов из Владивостока, Благовещенска, Уссурийска, Хабаровска и Комсомольска на Амуре. Каждая команда проведёт шесть выездных матчей по правилам взрослых чемпионатов. Первый круг завершён, и по его итогам Хабаровск входит в число лидеров, сообщает пресс-служба клуба "Искра". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Соревнования охватывают три возрастные группы: игроки 2014, 2015 и 2016 годов рождения. В старшей категории лидирует Академия «Искра» (Хабаровск), второе место у СКА Хабаровска. Среди футболистов 2015 года рождения первое место занял благовещенский «Олимп» с 10 очками, вплотную за ним — «СШОР Спартак» (Комсомольск на Амуре) с тем же количеством баллов. В младшей группе лидирует амурское «Динамо» (Благовещенск), следом идёт Академия «Искра» (Хабаровск).

Олег Сурцев, исполнительный директор Академии «Искра», отметил, что ранее крупные турниры для этой возрастной категории в летний период на Дальнем Востоке не проводились. Теперь в календаре ДФО появился полноценный летний чемпионат. Все матчи проходят на стадионе Академии «Искра», а завершение турнира запланировано на осень. В числе участников — «Сборная Хабаровска», объединившая перспективных игроков из разных городских клубов.

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