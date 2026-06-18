Супружеская пара из Биробиджана похищала шампуни и гели из супермаркетов

Фото: Ольга Григорьева

31 летняя жительница Биробиджана приговорена к 200 часам обязательных работ за серию краж из местных супермаркетов. Суд признал её виновной по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, сообщает официальный канал "Прокуратура ЕАО". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В октябре 2025 года женщина совместно с супругом организовала хищение товаров из магазинов областного центра. Из супермаркетов похищались товары бытовой химии и средства личной гигиены, не оснащённые антикражными датчиками. Украденное злоумышленники продавали прохожим на улице. Общий ущерб от действий группы составил более 15 тыс. рублей.

Осуждённая признала свою вину в полном объёме. Уголовное дело в отношении её супруга выделено в отдельное производство. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и признание вины, назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, удовлетворён гражданский иск о возмещении причинённого ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.

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