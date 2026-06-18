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НовостиОбщество18 июня 2026 3:00

МЧС Магаданской области получило новый беспилотник Zarya 1М

Сотрудники ведомства прошли необходимую подготовку
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Правительство Магаданской области

Фото: Правительство Магаданской области

Главное управление МЧС России по Магаданской области получило БПЛА самолётного типа Zarya 1М. Сотрудники прошли необходимую подготовку, и первый практический запуск беспилотника успешно состоялся, сообщает Правительство Магаданской области. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Zarya 1М — высокотехнологичное решение для работы в сложных условиях. Аппарат оснащён мощной камерой и тепловизором. Он способен развивать скорость до 120 км/ч, находиться в воздухе более трёх часов, работать днём и ночью, передавать видео и координаты на расстояние до 100 км в режиме реального времени.

Беспилотник будет использоваться для разведки очагов пожаров и зон подтопления, сопровождения спасательных операций, аэрофотосъёмки и ретрансляции голосовых сообщений. По оценке специалистов, БПЛА превосходит вертолётную технику по мощности и дальности полёта. Это позволяет увеличить радиус обследуемой территории в ходе одного вылета, что критически важно для оперативного реагирования в условиях сурового климата Магаданской области.

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