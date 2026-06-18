Хабаровский край в финале «Лидеров России»: две команды прошли отбор

Фото: Пресс-служба Министерства цифрового развития и связи Хабаровского края

В Национальном центре «Россия» подвели итоги шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». По новому формату оценивалась эффективность командной работы участников. В состязании участвовали более 75 000 человек из России и 66 зарубежных стран, сообщает Пресс-служба Министерства цифрового развития и связи Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Отборочный этап прошли свыше 700 команд. В финал попали 70 лучших сборных, среди которых — две команды из Хабаровского края: сборная Правительства Хабаровского края, представленная командой Минцифры; сборная администрации города Хабаровска.

Выход двух команд из одного региона в финал — достижение, доступное немногим субъектам РФ. Это свидетельствует о качественной подготовке управленческих кадров в крае.

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