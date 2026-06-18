Аферист обманул хабаровского пенсионера на 15 тысяч после ДТП

Фото: Кирилл Старков

64 летний житель Железнодорожного района Хабаровска стал жертвой мошенничества после ДТП. Инцидент случился на парковке у торгового центра в Кировском районе. Мужчина задел чужую машину и искал её владельца, сообщает Официальный канал «Полиция Хабаровска». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В этот момент к нему подошёл незнакомец и представился хозяином автомобиля, предложив урегулировать вопрос на месте без оформления. Пенсионер передал ему 15 тыс. рублей и уехал. Позднее инспектор Госавтоинспекции уведомил заявителя, что тот покинул место аварии. Выяснилось: получивший деньги мужчина к повреждённой машине отношения не имел.

Сотрудники отдела полиции № 7 задержали 29 летнего жителя Краснофлотского района. Он признался, что случайно услышал разговор пенсионера и решил его обмануть. Похищенную сумму злоумышленник успел потратить. Для возмещения ущерба полицейские изъяли его смартфон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») — максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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