В лагере Хабаровского края «Мир Детства» завершили военно патриотическую смену

Фото: Центр «ВОИН»

Первая военно патриотическая смена «Время юных героев» завершилась в лагере «Мир Детства» Хабаровского края. Мероприятие организовано филиалом Центра «ВОИН». На закрытии курсантам вручили сертификаты и грамоты за успехи в обучении, ообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

145 участников в течение двух недель осваивали навыки командной работы, экстремального принятия решений, оказания первой помощи, стрельбы и управления беспилотниками. Программа включает 14 образовательных модулей разной сложности, созданных при участии ветеранов специальной военной операции. Среди направлений — тактическая и огневая подготовка, разведка, тактическая медицина и управление FPV дронами.

Директор Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин отметил, что курсанты прошли путь от новобранцев до сплочённой команды и приобрели навыки, которые останутся с ними на всю жизнь. Председатель Правления Центра Виктор Водолацкий подчеркнул расширение программ: вместо одной 72 часовой программы теперь действуют базовые и профильные модули.

Центр «ВОИН», созданный в 2022 году по поручению Президента РФ, обучил уже свыше 120 тысяч курсантов. В 2025 году обучение прошли более 58 тысяч человек.

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