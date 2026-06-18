Патриотическая акция «Служу Отечеству» началась в Хабаровском крае

Фото: Хабаровский филиал фонда «Защитники Отечества»

На Дальнем Востоке стартовала патриотическая акция «Служу Отечеству», организованная Обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества». В Хабаровске прошла первая встреча с участием ветерана СВО — гвардии сержанта Артёма Бельского, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Артём Бельский выступил перед учениками гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова города Хабаровска. Он рассказал о своём добровольном уходе на СВО осенью 2022 года, обучении на тренера по спортивному метанию ножа после ранения и работе с участниками СВО в период реабилитации. Ветеран подчеркнул значимость школьных знаний для решения практических задач в полевых условиях — от ориентирования на местности до разведения огня.

Статс секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва отметила востребованность открытого диалога между ветеранами и молодёжью. По её словам, акция позволяет передать подрастающему поколению ценности, лежащие в основе единства общества.

За время проведения акции (с 2024 года) состоялось около 1 300 встреч, в которых приняли участие более 300 ветеранов и участников СВО.

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