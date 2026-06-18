В Хабаровском крае утвердили план поддержки семей, ветеранов и молодых специалистов

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Правительство Хабаровского края, профсоюзы и работодатели запустили новый план совместной работы для создания комфортных условий труда. Документ утверждён губернатором Дмитрием Демешиным в рамках 16 го трёхстороннего соглашения региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Основные направления плана включают развитие экономики, рынка труда, оплату и охрану труда, социальную поддержку и укрепление здоровья работников, молодёжную политику и развитие социального партнёрства. Особое внимание уделено трём категориям: семейным работникам, ветеранам СВО и молодым специалистам.

Среди ключевых мер — внедрение корпоративного демографического стандарта, к которому уже присоединились около 400 работодателей региона. В муниципальных районах края ежегодно будут проводиться карьерные фестивали «Твоё будущее», помогающие молодёжи с трудоустройством и популяризирующие востребованные профессии.

Молодые учёные, занимающиеся научно исследовательской деятельностью по приоритетным направлениям, получат поддержку в рамках проекта «Атом». Талантливые специалисты до 35 лет, добившиеся успехов в науке, культуре, спорте и других сферах, смогут претендовать на премию «Молодо зелено».

В 215 организациях края действует программа «Здоровье на рабочем месте», направленная на заботу о здоровье сотрудников. Кроме того, запланированы два конкурса: всероссийский «Лучший по профессии», позволяющий работникам проявить профессиональное мастерство, и краевой «Лучший коллективный договор», выявляющий лучшие корпоративные практики создания комфортных условий труда.

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