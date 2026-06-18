Участник СВО вернул опороспособность стопы благодаря хабаровским хирургам

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Краевая клиническая больница провела сложную микрохирургическую операцию участнику специальной военной операции. Помощь оказана в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества медицинской помощи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Мужчина поступил с жалобами на боли в правой ноге и невозможность опираться на стопу. Выяснилось, что год назад он получил осколочное ранение во время боевых действий. Повреждение вызвало множественные переломы костей среднего отдела стопы и глубокий дефект мягких тканей.

Врачи решили провести операцию с использованием микрохирургической техники. Хирурги пересадили лучевой лоскут с предплечья пациента, содержащий артерию, вены и нервные окончания. Для обеспечения кровоснабжения пересаженного участка медики с помощью микроскопа соединили мельчайшие сосуды и нервы. Область забора ткани на предплечье закрыли кожным лоскутом с живота.

Специалисты травматологического отделения отметили, что операция прошла планово и позволила восстановить полноценное кровообращение в стопе. Сейчас пациент находится под круглосуточным наблюдением, его состояние стабильно, процесс заживления проходит под контролем врачей.

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