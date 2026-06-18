Более 700 соцконтрактов оформили жители Хабаровского края в 2026 году

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края

В Хабаровском крае с начала 2026 года заключено 744 социальных контракта, что позволило оказать поддержку свыше 2 000 человек. Программа реализуется в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Объём финансирования на 2026 год составляет 448,3 млн рублей. По направлениям поддержки распределение следующее: открытие своего дела — 323 получателя, поиск работы — 238, ведение личного подсобного хозяйства — 114, преодоление трудной жизненной ситуации — 69.

Перед заключением контракта на предпринимательство или подсобное хозяйство граждане проходят тестирование уровня компетенций. При неудовлетворительном результате доступно обучение в центре «Мой бизнес». С февраля 2025 года при расчёте дохода семьи не учитывается ежемесячное пособие на ребёнка, что расширяет круг потенциальных получателей.

Приоритетное право на контракт имеют многодетные семьи, участники СВО и их семьи. Для демобилизованных участников СВО предусмотрена возможность однократного заключения контракта на развитие бизнеса без оценки нуждаемости (по рекомендации фонда «Защитники Отечества»). Супруги инвалидов I–II группы из числа участников СВО, признанные безработными, также могут оформить контракт.

Размеры выплат: до 350 000 рублей на бизнес, до 200 000 рублей на подсобное хозяйство, 25 186 рублей ежемесячно в течение 4 месяцев на поиск работы.

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