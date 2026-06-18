Автобус загорелся на трассе Комсомольск на Амуре — Чегдомын

Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Сегодня около 12:00 на 157 м км автодороги «Комсомольск на Амуре — Чегдомын» (Солнечный округ) произошло возгорание в салоне автобуса маршрута № 308, следовавшего из с. м. П. Осипенко в Хабаровск, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель оперативно остановил транспорт после получения сигнала о возгорании в задней части салона. Он эвакуировал всех пассажиров — всего 18 человек — вместе с их вещами, сообщил о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и предпринял меры по тушению огня.

Благодаря своевременным действиям водителя удалось избежать пострадавших. Все пассажиры были направлены по маршруту следования.

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