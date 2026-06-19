В ХАбаровске ожидается температура до +28 градусов и небольшой дождь

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 20 июня опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов, днём — от +24 до +26 градусов. Ветер северо восточный, скоростью 5–12 м/с. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В южных районах края пройдёт кратковременный дождь. Ночью температура будет в диапазоне от +12 до +17 градусов, днём — от +23 до +28 градусов. Ветер восточный, 7–12 м/с.

В центральных районах также возможен кратковременный дождь, однако в Советско Гаванском и Ванинском муниципальных районах существенных осадков не ожидается. Температура ночью — от +6 до +17 градусов, днём — от +13 до +26 градусов. Ветер разных направлений, 5–14 м/с.

В северных районах местами прогнозируется кратковременный дождь. В Аяно Майском, Николаевском, Ульчском МР и Охотском МО осадков не ожидается. Ночью температура составит от 0 до +13 градусов, днём — от +5 до +19 градусов. Ветер различных направлений, 6–13 м/с.

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Источник: ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

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Заголовок 1: Метеопрогноз на 20 июня: без опасных явлений, дожди местами по краю

Заголовок 2: Погода 20 июня в Хабаровском крае: температура до +28 градусов, умеренный ветер

Согласно данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 20 июня в Хабаровском крае опасных метеоявлений не прогнозируется.

В Хабаровске ожидается небольшой дождь. Температурный режим: ночью от +14 до +16 градусов, днём от +24 до +26 градусов. Скорость северо восточного ветра составит 5–12 м/с.

В южных районах края прогнозируются кратковременные дожди. Температура ночью будет варьироваться от +12 до +17 градусов, днём — от +23 до +28 градусов. Восточный ветер 7–12 м/с.

В центральных районах возможны кратковременные осадки, за исключением Советско Гаванского и Ванинского муниципальных районов, где погода останется без существенных осадков. Температура ночью — от +6 до +17 градусов, днём — от +13 до +26 градусов. Ветер различных направлений, 5–14 м/с.

На севере края местами ожидаются кратковременные дожди. В Аяно Майском, Николаевском, Ульчском муниципальных районах и Охотском муниципальном округе осадков не прогнозируется. Ночью температура составит от 0 до +13 градусов, днём — от +5 до +19 градусов. Ветер различных направлений, 6–13 м/с.

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