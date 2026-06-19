В Хабаровском крае зафиксировали 12 возгораний за сутки

Фото: Ольга Григорьева

По данным пресс-службы МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в Хабаровском крае не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 12 техногенных пожаров, из них один произошёл в жилом помещении. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Пожарные и спасательные подразделения дважды привлекались к ликвидации последствий дорожно транспортных происшествий. Спасатели МЧС России один раз выезжали для проведения аварийно спасательных и других неотложных работ.

На туристических маршрутах края зарегистрировано 8 туристических групп общей численностью 133 человека, из них 48 — дети.

В Хабаровске сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго западный, скоростью 7–12 м/с, температура воздуха +24…+26 градусов. На всей территории Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим.

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