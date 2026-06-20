За сутки в Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции поймали 17 пьяных водителей

Фото: Таисия Субботина

Госавтоинспекция Хабаровского края представила статистику дорожно транспортных происшествий и нарушений ПДД за 19 июня 2026 года. За сутки зафиксировано два ДТП с участием транспортных средств, в результате которых два человека получили травмы. Оба происшествия классифицированы как столкновения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сотрудники ГИБДД выявили 335 нарушений правил дорожного движения. В числе выявленных нарушений — 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения (8 случаев — в Хабаровске). Данные нарушения подпадают под действие ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, 22 водителя не предоставили преимущество пешеходам на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ), 19 из них — в Хабаровске. Выявлено 18 случаев нарушения правил перехода проезжей части пешеходами (ст. 12.29 КоАП РФ), в том числе 3 случая — в Хабаровске. Также 17 водителей управляли ТС без права управления либо будучи лишёнными такого права (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), 5 из них — в Хабаровске.

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