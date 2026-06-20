За долги по алиментам суд назначил обязательные работы жительнице ЕАО

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Суд назначил административное наказание жительнице Еврейской автономной области за неуплату алиментов на содержание ребёнка. Гражданка более двух месяцев не исполняла решение суда о выплате алиментных платежей без уважительных причин, в результате чего образовалась задолженность, сообщает официальный канал главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По итогам рассмотрения дела вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Документ поступил в отделение судебных приставов по Октябрьскому району. Сотрудник органов принудительного исполнения известил женщину о возбуждении исполнительного производства, пригласил на личный приём и назначил отбывание обязательных работ сроком 30 часов.

Важно отметить, что выполнение обязательных работ не отменяет обязанности погасить задолженность по алиментам.

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