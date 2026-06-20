1,5 млн руб. потеряла жительница ЕАО из за «инвестиций» от незнакомца

Фото: Ольга Григорьева

Жительница посёлка Известковый Облученского района перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, поверив незнакомцу из сети. Мужчина, с которым женщина познакомилась на сайте знакомств, предложил ей заработать на инвестициях, сообщает официальный канал "ПРокуратура ЕАО". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Поверив обещаниям, заявительница начала перечислять деньги на несуществующий брокерский счёт. После исчерпания собственных средств она оформила кредит, в результате чего общая сумма потерь достигла 1 млн 581 тыс. рублей. Поняв, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

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