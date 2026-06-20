Сергей Кравчук: «Муралы-на-Амуре становятся новой яркой визитной карточкой Хабаровска»

Фото: Администрация города Хабаровск

В Хабаровске состоялось подведение итогов второго международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре». Мэр Хабаровска Сергей Кравчук наградил участников проекта и поблагодарил молодых художников за вклад в преображение городской среды и укрепление международных связей.

В этом году масштабный творческий фестиваль объединил 15 команд из 14 стран мира. География участников заметно расширилась по сравнению с прошлым годом, когда в краевой центр приехали представители 11 государств.

Свои национальные символы на стенах знаковых объектов Хабаровска создавали как профессиональные художники, так и начинающие авторы, а также иностранные студенты Тихоокеанского государственного университета. Помощь в адаптации и реализации эскизов им оказывали хабаровские студенты-волонтёры.

«Арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре» наглядно доказывает, что искусство не имеет границ, а наш город любят во многих уголках земного шара. Хабаровск всегда открыт для верных друзей. Особенно радует, что в процесс создания масштабных арт-объектов активно включилась наша молодёжь – ребята помогали иностранным гостям адаптироваться, общаться и творить. Такие проекты по-настоящему сближают народы, позволяют нам больше узнавать о культуре друг друга. Мы обязательно продолжим эту традицию и проведём фестиваль в следующем году. Уверен, «Муралы-на-Амуре» уже становятся новой яркой «визитной карточкой» Хабаровска», – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Иностранные участники фестиваля поделились тёплыми впечатлениями от работы в Хабаровске и гостеприимства его жителей.

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