В Хабаровском крае 58 летняя женщина потеряла 4,3 млн руб. после общения с мошенниками

Фото: Кирилл Старков

58 летняя жительница Хабаровского края лишилась 4,3 млн рублей в результате действий дистанционных мошенников, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл на текущей неделе. Сначала женщина получила сообщение о включении в домовой чат с требованием ответить «Да» и ввести код из СМС, затем — уведомление от Госуслуг о входе в личный кабинет. После этого потерпевшей позвонили мошенники: сначала — лицо, представившееся сотрудником госоргана и сообщившее о краже персональных данных, затем — якобы сотрудник Росфинмониторинга. Последний заявил, что на имя жертвы оформлена доверенность для открытия счёта в пользу недружественного государства, и запросил информацию о её банковских сбережениях.

Под влиянием манипуляций женщина сняла все наличные средства со своих банковских счетов, установила на смартфон специальное приложение по указанию злоумышленников, открыла банковский счёт и внесла наличные через банкомат на «безопасный» счёт. После перевода всей суммы (4,3 млн рублей) связь с мошенниками прервалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура края рекомендует при любых сомнениях перепроверять полученную информацию и прекращать общение с собеседником, вызывающим подозрения. Сотрудники госорганов и финансовых организаций не звонят с требованиями о переводе денег.

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