Продавец из Комсомольска на Амуре похитил 8 смартфонов на 770 тыс. руб.

Фото: Кирилл Старков

В Комсомольске на Амуре полицейские задержали 22 летнего продавца магазина техники по подозрению в хищении гаджетов, сообщает официальный канал "Полиция Комсомольска-на-Амуре". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, подозреваемый присваивал смартфоны, чтобы возвращать деньги клиентам, которым задерживал поставки товаров. В общей сложности мужчина похитил 8 устройств, а сумма ущерба превысила 770 тысяч рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения. Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно розыскные мероприятия с целью обнаружения и изъятия похищенных смартфонов. Правоохранители проверяют возможные каналы сбыта украденного имущества и устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

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