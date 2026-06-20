Подъездную дорогу к пункту пропуска на Большом Уссурийском построят в срок

Фото: Официальный канал заместителя председателя Правительства Хабаровского края по инфраструктуре

Ход строительства подъездной дороги к будущему пункту пропуска на острове Большой Уссурийский обсудили на штабе. Объект станет важным элементом развития территории и международного сотрудничества, сообщает официальный канал заместителя председателя Правительства Хабаровского края по инфраструктуре. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Строительная готовность объекта превышает 60 %. Работы организованы в две смены, на площадке трудятся порядка 50 специалистов, задействовано более 20 единиц техники.

Компания осуществляет контроль качества: специалисты проверяют ключевые параметры, включая уплотнение и состав грунта, а также соблюдение строительных технологий. На текущий момент замечаний по результатам проверок нет.

Строители занимаются обустройством дренажной системы и инженерных коммуникаций. Ведётся монтаж водосборных колодцев и трубопроводов, продолжаются работы на участке будущего арочного сооружения. Реализуются этапы армирования и бетонирования конструкций, устройства оснований и элементов водоотведения. Все необходимые материалы поступают согласно плану.

Кроме того, Росгранстрой завершает проектирование объектов на насыпи. Оформляются договоры на подключение к электроснабжению, уже смонтированы скважины.

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