Полицейские рассказали детям о правилах безопасности в летних лагерях Хабаровского края

Фото: Официальный канал «Полиция Вяземского района»

Сотрудники ОМВД России по Вяземскому району и линейного управления полиции Хабаровска организовали серию профилактических встреч с детьми, отдыхающими в летних лагерях района. Цель мероприятий — снизить риск травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних в каникулярный период, сообщает официальный канал «Полиция Вяземского района». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В ходе встреч старшие инспекторы по делам несовершеннолетних майор полиции Оксана Булгакова и лейтенант полиции Сабина Мирзоева осветили ключевые вопросы безопасности. Ребятам рассказали о правилах поведения: на улицах; вблизи железнодорожных объектов; рядом с заброшенными зданиями, недостроями и водоёмами.

Стражи порядка подробно объяснили, почему посещение подобных мест может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Профилактическая работа с подрастающим поколением помогает формировать осознанное отношение к вопросам личной безопасности.

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