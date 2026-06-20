В Хабаровском крае создадут переработку пушнины и дикого мяса

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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл совещание, посвящённое вопросам управления охотничьими ресурсами региона. Главная цель — сделать отрасль прозрачной и выгодной для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС), а также безопасной для населения, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По данным начальника управления охотничьего хозяйства Юрия Колпака, действующее законодательство позволяет представителям КМНС охотиться без разрешений — для личного потребления. Но отсутствие учёта добычи и сезонных ограничений угрожает популяциям диких животных и мешает легальному обороту продукции.

Глава региона поддержал идею выдачи бесплатных разрешений на добычу для КМНС. Такой подход обеспечит учёт ресурсов, предотвратит злоупотребления и позволит законно продавать мясо и пушнину, повысив доходы коренных народов.

Текущие показатели рентабельности пушного промысла в крае — всего 6,8 %, что говорит о низкой эффективности отрасли. Губернатор поручил разработать план мероприятий по локализации переработки пушнины и дикого мяса. Предполагается создание производственных мощностей в регионе для изготовления готовых изделий из шкур и переработки мяса.

В рамках поставок дикого мяса в торговые сети края управление охотхозяйства взаимодействует с ООО «Интеграл». У компании есть холодильные мощности в Хабаровске и селе им. Полины Осипенко, ветеринарная документация. На данный момент в наличии около 800 кг мяса лося. Губернатор поручил министерству промышленности и торговли края содействовать продвижению продукции в местных торговых сетях.

Также губернатор поручил разработать программу по сокращению выходов медведей к населённым пунктам, школам, дачам и кладбищам. Программа будет основана на успешных практиках других регионов Дальнего Востока. Планируется ликвидировать стихийные свалки, внедрить закрытые системы накопления ТКО, защитить кладбища и усилить ответственность глав муниципалитетов.

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