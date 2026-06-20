Учения по борьбе с гриппом птиц прошли в Хабаровске

Фото: Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края

В Хабаровске на базе КГБУ «Хабаровская крайСББЖ» состоялись межрегиональные командно штабные учения по локализации и ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц. В мероприятии приняли участие представители ветеринарных служб Хабаровского края, Приморского края, Еврейской автономной области, надзорных и федеральных органов, а также студенты ветеринары Тихоокеанского государственного университета, сообщает пресс-служба управление ветеринарии Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Учения проводились в три этапа: Демонстрационно теоретический: отработка взаимодействия ведомств, демонстрация работы краевой ветеринарной лаборатории и круглосуточного ветеринарно полицейского поста. Практический: изучение дезинфекционной техники, способов приготовления растворов дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Конкурсно командный: соревнование между командами в скорости и качестве выполнения задач.

Участники ознакомились с экспозицией техники и автотранспорта, используемого при ликвидации очагов заболеваний. Формат соревнований позволил выявить наиболее подготовленные подразделения и определить лучших специалистов.

Мероприятие позволило повысить профессиональный уровень сотрудников, укрепить систему биологической безопасности края и отработать алгоритм действий в экстремальных ситуациях. Студенты получили ценный практический опыт для будущей работы.

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