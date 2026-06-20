Заселение в отели Хабаровского края теперь возможно по цифровому ID

Фото: Екатерина Подпенко

Заселиться в гостиницу в Хабаровском крае теперь можно с помощью цифрового ID в мессенджере MAX без предъявления паспорта. Для оформления номера достаточно показать электронный идентификатор, сообщили в министерстве туризма края, сообщает пресс-служба министерства туризма Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сервис пока находится на стадии тестирования. С 1 сентября 2026 года цифровое заселение будет доступно во всех крупных отелях региона (с числом номеров более 50). К началу 2027 года услугой смогут воспользоваться гости более 200 гостиниц и аналогичных средств размещения.

Процедура использования сервиса следующая: зайти в профиль в MAX; открыть раздел «Цифровой ID»; перейти во вкладку «Паспорт»; показать сотруднику отеля штрихкод для сканирования. После сканирования штрихкода данные в заявлении на регистрацию заполняются автоматически. В период тестирования сотрудник гостиницы может запросить паспорт гостя для уточнения информации.

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