Хабаровская прокуратура добивается оборудования вокзалов для маломобильных граждан

Фото: Ольга Григорьева

Транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов на железнодорожных вокзалах Хабаровск 1, Бикин и Вяземский. Выявлено, что объекты не оборудованы текстофонами для связи маломобильных пассажиров со службами информации, а на одном из вокзалов отсутствует низкорасположенный телефон с функцией регулирования громкости, сообщает официальный канал "Дальневосточная транспортная прокуратура". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Начальнику Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов компании внесено представление об устранении нарушений. Однако надлежащие меры не приняты.

Хабаровский транспортный прокурор обратился в суд с исками, требуя обязать компанию установить необходимые технические средства на вокзалах для обеспечения доступности услуг для граждан с особыми потребностями.

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