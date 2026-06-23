820 тыс. руб. взыскали за незаконное присвоение осетровой икры в Хабаровском крае

Фото: Маргарита Сурина

Николаевская на Амуре межрайонная природоохранная прокуратура выявила случай незаконного оборота особо ценных водных биоресурсов. Житель села Иннокентьевка Николаевского муниципального района на берегу реки Амур нашёл и присвоил икру осетровых рыб весом 3 кг 805 г. Осетровые занесены в Красную книгу РФ, их оборот запрещён, сообщает официальный канал "Амурская бассейновая природоохранной прокуратуры".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ущерб, причинённый государству в результате противоправных действий, оценён в 820 тысяч рублей. По иску природоохранного прокурора суд постановил взыскать эту сумму с нарушителя. Решение пока не вступило в законную силу.

До этого мужчина уже был привлечён к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ за незаконный оборот ценных водных биоресурсов.

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