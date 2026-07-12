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НовостиПроисшествия12 июля 2026 0:12

В ЕАО из за нарушений испытательного срока женщине дали реальный срок

Жительнице Биробиджана суд заменил условное осуждение на реальное отбытие наказания
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Борис Кокурин

Фото: Борис Кокурин

Жительнице Биробиджана суд заменил условное осуждение на реальное отбытие наказания. В ходе испытательного срока осуждённая неоднократно привлекалась к административной ответственности. Прокурор поддержал представление уголовно исполнительной инспекции об отмене условного осуждения, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд рассмотрел материалы представления и удовлетворил его в полном объёме. Женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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