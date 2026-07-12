В Хабаровском крае ликвидировали 6 возгораний

Фото: Кирилл Старков

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций в Хабаровском крае не произошло. Пожарные подразделения реагировали на 6 техногенных возгораний, 4 из которых зафиксированы в жилых помещениях. Спасатели трижды выезжали на аварийно спасательные работы, дважды — для ликвидации последствий ДТП. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особый противопожарный режим сохраняется в 8 муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском. В лесных массивах региона по прежнему отмечается пожарная опасность в диапазоне I–V классов. В настоящее время на маршрутах находятся 11 туристских групп — всего 123 человека, включая 37 несовершеннолетних.

Прогноз погоды в Хабаровске на день: переменная облачность, юго западный ветер 1–3 м/с, температурный фон — от +28 до +30 градусов.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru