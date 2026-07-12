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НовостиПроисшествия12 июля 2026 1:58

В Хабаровском крае за сутки произошло 2 ДТП

За 11 июля на дорогах Хабаровского края зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Таисия Субботина

Фото: Таисия Субботина

За 11 июля 2026 года на дорогах Хабаровского края зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека. В структуре происшествий — одно столкновение и один наезд на пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Госавтоинспекции, за сутки выявлено 322 нарушения ПДД. В числе наиболее серьёзных — 12 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения (4 из них зафиксированы в Хабаровске) и 20 фактов управления ТС водителями, не имеющими либо лишёнными права управления (8 в Хабаровске). Кроме того, 16 водителей не пропустили пешеходов на переходах (9 в Хабаровске), а 9 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части (4 в Хабаровске).

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru