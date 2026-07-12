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НовостиОбщество12 июля 2026 3:00

В Хабаровске владелица лодки добилась компенсации от владельца катера

По выводам суда, авария произошла из за нарушения владельцем катера правил безопасности движения
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Борис Кокурин

Фото: Борис Кокурин

В Краснофлотском районном суде Хабаровска рассмотрено гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда в связи с происшествием на воде. В сентябре 2023 года в районе Кировского затона столкнулись надувная лодка и моторный катер. По выводам суда, авария произошла из за нарушения владельцем катера правил безопасности движения на внутреннем водном транспорте, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Истец представила доказательства того, что помимо физических травм она испытала значительные нравственные страдания: у неё развились стресс и панические атаки, появилась боязнь воды. Факт психологических последствий подтверждён заключениями лечащего психолога. Первоначально заявленная сумма компенсации составляла 1 000 000 рублей; ответчик считал её завышенной и предлагал выплатить 50 000 рублей. Суд, оценив все обстоятельства, частично удовлетворил требования истца: с ответчика взыскано 400 000 рублей компенсации морального вреда и 3 000 рублей судебных расходов. На данный момент решение не вступило в законную силу.

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