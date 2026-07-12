В Хабаровске меняют системы отопления в домах

Фото: Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

В Хабаровске в рамках подготовки к отопительному сезону ведётся замена систем отопления в многоквартирных домах. Госжилинспекция, министерство ЖКХ и фонд капремонта проверяют ход работ: соответствие проекту и строительным нормам, законность решений собственников и фактическое исполнение, сообщает управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Так, в доме № 13 по проезду Иртышскому капремонт системы теплоснабжения завершён досрочно — в июне, с опережением на два месяца. Стоимость работ — 8,5 млн рублей, качество признано высоким. В доме № 12 по переулку Краснореченскому работы стоимостью более 11,5 млн рублей также идут с опережением: сдача ожидается до конца лета. По словам начальника производственного отдела регионального оператора Германа Евтушенко, во второй половине августа (20–25 числа) система будет готова к испытаниям.

Начальник управления инвестполитики и развития коммунальной инфраструктуры министерства ЖКХ края Татьяна Пирогова подчеркнула значимость допуска подрядчиков в квартиры: без полного доступа замена стояков невозможна, а сохранение старых элементов повышает риски аварий зимой. В обоих проверяемых домах жильцы (191 квартира) предоставили доступ в полном объёме. Гарантийный срок ремонта — 5 лет.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru