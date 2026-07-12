Прошел праздник эвенкийской культуры в Хабаровском крае

Фото: Администрация Верхнебуреинского работа

Фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын 2026» (0+) прошёл в селе Средний Ургал Верхнебуреинского района. Событие стало частью мероприятий Года единства народов России. В празднике участвовали 170 представителей родовых общин, творческих коллективов и общественных организаций, сообщает министерство природных ресурсов Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Открытие фестиваля началось с обряда встречи Солнца и благословения. Для гостей развернули этнографическую экспозицию: стойбища, чумы и балаганы, организовали показ национальных костюмов, предметов быта и промысловых орудий. В концертной программе прозвучали песни и стихотворения, были представлены театральные постановки и танцы, включая ительменский танец «Море» и корякский танец «Бубнистки». Особое внимание зрителей привлекли номера с игрой на варгане и комусе.

В спортивной части прошли состязания по традиционным дисциплинам: метание маута, мас рестлинг, тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, а также национальная эстафета «Бэркэл». В гастрономической части каждая делегация презентовала блюда северной кухни — рыбу, дичь, ягоды и травяные чаи. По итогам фестиваля участников наградили грамотами и подарками. Местом проведения «Бакалдына» в 2027 году определён посёлок Чегдомын.

Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев отметил, что Стратегия государственной национальной политики предусматривает сохранение традиций и поддержку мастеров из числа коренных народов. В рамках региональной программы в 2026 году запланировано проведение 39 этнических мероприятий.

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