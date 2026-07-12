Наступила студенческая практика в прокуратуре Хабаровского края

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Более 50 студентов юридических вузов проходят практику в структурах прокуратуры Хабаровского края: ребята учатся применять теоретические знания в реальных рабочих процессах, выявлять нарушения закона и оценивать исполнение правовых норм, сообщает Прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ключевым элементом встречи стала лекция старшего прокурора Ольги Толстиковой, посвящённая преступлениям с использованием IT технологий. Слушатели получили сведения о методах совершения киберпреступлений, порядке взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии правонарушений, а также разобрали практические кейсы. Особый интерес у аудитории вызвали примеры из следственной практики и алгоритмы фиксации цифровых доказательств.

Завершающей частью программы стал показ документального фильма Андрея Медведева «Предательство»: лента содержит материалы о гражданах, привлечённых к ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность. Просмотр призван продемонстрировать студентам социальную значимость прокурорского надзора и последствия противоправного поведения.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru