В Хабаровском крае отмечают День рыбака

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Работники рыбохозяйственной отрасли Хабаровского края сегодня принимают поздравления с Днём рыбака. Глава региона Дмитрий Демешин обратился к специалистам отрасли, отметив их вклад в развитие экономики и обеспечение продовольственной устойчивости, сообщает в своем официальном канале Дмитрий Демежин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Поздравляю всех работников и ветеранов рыбного хозяйства с профессиональным праздником! Ваш ежедневный труд формирует основу одной из ключевых отраслей Хабаровского края: мы занимаем 4 е место по вылову и 5 е по переработке рыбы в масштабах страны, а вклад отрасли в ВРП достигает 4 %. Это не просто цифры — это тысячи семей, для которых отрасль стала делом жизни. Особые слова признательности — трудовым династиям и тем, кто ставит новые отраслевые рекорды. Именно благодаря вам сохраняются традиции и создаются новые стандарты качества и эффективности», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Наглядным примером преемственности выступает семья Филоненко на предприятии «Востокинвест» в Охотском районе: Евгений Иванович — главный механик, его дети Марина и Андрей занимают руководящие должности, а внук Евгений в каникулы работает обработчиком рыбы, совмещая практику с обучением в колледже.

Артель им. 50 лет Октября в Ванинском районе — ещё один пример многолетней преданности делу: после полувекового руководства Давыда Яковлевича Фукса предприятие развивают его сыновья Андрей и Дмитрий, а внук Яков занимается рыборазведением. В ТИНРО совокупный стаж династии Бисанич Калчугиных составляет 200 лет — представители семьи задействованы в экспедициях, науке, разработке оборудования и экономике отрасли.

Мировой рекорд по вылову скумбрии и иваси — 87 297 тонн — установлен экипажем траулера «Пётр I» под началом капитан директора Александра Бухинника. Помимо высоких производственных показателей, Александр Бухинник известен как наставник, помогающий молодым штурманам осваивать профессию.

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