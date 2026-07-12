Ведется дорожный ремонт в Ванинском округе Хабаровского края

Фото: Официальный канал Хабаровского управления автомобильных дорог

На автомобильной дороге «Подъезд к п. Монгохто» в Ванинском округе стартовали работы по устройству выравнивающего слоя основания из асфальтобетона. Протяжённость ремонтируемого участка — 2,61 км, сообщает официальный канал Хабаровского управления автомобильных дорог. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Подготовительный этап включал демонтаж дорожных знаков, устранение деформаций земляного полотна из за пучинистых процессов, планировку откосов, а также обустройство площадок для остановок общественного транспорта. Отдельный блок работ — ремонт водопроводных труб, необходимый для бесперебойного функционирования инженерных сетей.

После укладки выравнивающего слоя подрядчики перейдут к следующим этапам: укладке асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, установке дорожных знаков и нанесению разметки. Такой комплексный подход позволяет не только восстановить дорогу, но и повысить уровень безопасности на ней.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благодаря поддержке Президента РФ В. В. Путина. В прошлом году в округе был приведён к нормативам участок с 6 по 13 км этой же дороги.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Подготовительный этап включал демонтаж дорожных знаков, устранение деформаций земляного полотна из за пучинистых процессов, планировку откосов, а также обустройство площадок для остановок общественного транспорта. Отдельный блок работ — ремонт водопроводных труб, необходимый для бесперебойного функционирования инженерных сетей.

После укладки выравнивающего слоя подрядчики перейдут к следующим этапам: укладке асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, установке дорожных знаков и нанесению разметки. Такой комплексный подход позволяет не только восстановить дорогу, но и повысить уровень безопасности на ней.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благодаря поддержке Президента РФ В. В. Путина. В прошлом году в округе был приведён к нормативам участок с 6 по 13 км этой же дороги.

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