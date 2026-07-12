На трассе Красная Речка — Казакевичево возобновили движение

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проверил состояние трассы на 12 м километре участка Красная Речка — Казакевичево, где после сильного паводка восстановили проезд. Напомним, 11 июля из за резкого подъёма воды был размыт участок временной объездной дороги — причиной стали обильные осадки в районе Хехцира, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным оперативных служб, движение удалось вернуть в строй уже через 10 часов после размыва — к 18:40 11 июля. Ключевым техническим решением стало увеличение числа водопропускных труб: вместо трёх смонтировали семь (пять — диаметром 1,5 м, две — 1 м), что позволило эффективнее отводить паводковые воды. Для укрепления дорожного полотна дополнительно завезли порядка 1 тыс. кубометров скального грунта.

Пока шли восстановительные работы, спасатели обеспечивали транспортное сообщение с отрезанными населёнными пунктами с помощью лодочной переправы. За сутки перевезли более 300 человек; параллельно организовали доставку продовольствия в детский лагерь и подвоз питьевой воды. Глава региона поблагодарил дорожные и оперативные службы за слаженные действия и призвал сохранять контроль над паводковой обстановкой с учётом прогноза на повышенное количество осадков.

Продолжаются работы по строительству основного моста на этом участке: их завершение намечено на конец сентября. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Олег Киндеев отметил, что объект стараются сдать досрочно. Также сегодня к вечеру планируется восстановить сообщение с селом Догордон, которое оставалось единственным отрезанным населённым пунктом.

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